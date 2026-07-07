Im Norden der Highlands fliegt Sean Leahy per Hubschrauber die Bahnstrecken ab. Durch den Klimawandel kommt es dort häufiger zu Extremwetter. Erdrutsche und Überschwemmungen gefährden daher die Gleise. Heizerin Jayne ist derweil mit dem "Hogwarts Express" unterwegs.

Ein echtes Highlight für Filmfans

Den dampfbetriebenen Museumszug "The Jacobite" kennen Filmfans aus der "Harry Potter"-Reihe. Das bogenförmige Glenfinnan-Viadukt, über das der Zug im Film fährt, ist seither bei Touristen ein beliebtes Fotomotiv. Kurz danach legt der "Jacobite" im kleinen Ort Glenfinnan einen Stopp ein. Dort finden unter der Leitung von Sammler Neil regelmäßig Auktionen für seltene Eisenbahn-Devotionalien statt. Heute präsentiert ihm Eisenbahner Lachie einen besonderen Fund: ein in den 1970er-Jahren ausgemustertes Bahnhofsschild von Fort William. Auktionator Neil nimmt das Stück unter die Lupe und hat eine Überraschung für Lachie parat.

Derweil setzt die ehrenamtliche Heizerin Jayne ihre Reise mit dem "Jacobite" fort – heute allerdings nicht Kohle schippend im Führerstand, sondern privat als Fahrgast im eleganten Personenwagen. Sie ist unterwegs zum Lokschuppen von Aviemore, wo die Rückkehr der 1934 erbauten und in den 1990er-Jahren ausgemusterten Lok Nummer 5025 auf die Schienen bevorsteht. Dort lernt sie das Team kennen, das die Zugmaschine seit zehn Jahren aufwendig wieder in Schuss bringt. Dann ist der große Tag endlich gekommen. Vorarbeiter Nathan ist nervös – läuft alles glatt?

Bahnstrecken so einzigartig wie die Menschen, die sie umgeben

Die Doku-Reihe begleitet Züge auf spektakulären Strecken, von Küstenlinien bis zu Bergbahnen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Landschaften und die Menschen, die diese Bahnen betreiben oder erhalten.