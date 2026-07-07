An der Küste von Devon laufen derweil die Arbeiten am neuen Schutzwall, der die Gleise nach schweren Überschwemmungen 2014 vor Wellen abschirmen soll, während Umweltberater James in Wales unter Artenschutz stehende Tiere in den Bögen einer Eisenbahnbrücke entdeckt.

Bahnlinien und Züge wie in Kindheitstagen

Bei der Brücke handelt es sich um die Britanniabrücke, die das walisische Festland mit der Insel Anglesey verbindet. Geplante Restaurierungsarbeiten müssen verschoben werden, da sich Wanderfalken im Bauwerk eingenistet haben.



Im kleinen Hampton Loade, einem der Bahnhöfe entlang der Linie von Lokführer Bob, arbeitet Steinmetz Philip unterdessen daran, den Bahnsteig um ein historisches Detail zu ergänzen. Die Traditionen von einst stillgelegten und durch die Unterstützung Freiwilliger wiederbelebten Bahnlinien zu bewahren, ist für ihn und viele andere eine Herzensangelegenheit.



Die letzte Folge der Reihe führt noch einmal in die verschiedensten Landschaften, die Zugreisende in Großbritannien erkunden können. Dabei erzählen ehrenamtliche Helfer von Museumsbahnen wie der "Severn Valley Railway", von ihrem abwechslungsreichen Alltag und der Kameradschaft unter den Freiwilligen. Streckeninspektoren geben spannende Einblicke in die Herausforderungen ihrer Arbeit bei Wind und Wetter, und nostalgische Passagiere berichten, wie die aufregende Welt der Züge sie seit Kindheitstagen begeistert.



Bahnstrecken so einzigartig wie die Menschen, die sie umgeben

Die Doku-Reihe begleitet Züge auf spektakulären Strecken, von Küstenlinien bis zu Bergbahnen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Landschaften und die Menschen, die diese Bahnen betreiben oder erhalten.