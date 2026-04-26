Weggefährten des "King of Pop" berichten von einem Superstar in der Krise. 2003 soll eine TV-Dokumentation sein Image retten. Doch der Schuss geht nach hinten los: Jackson erklärt, er teile sein Bett mit Kindern – ein Auftritt, der weltweit Empörung auslöst.

Ein Superstar auf der Suche nach Orientierung

1999 plant Michael Jackson sein Comeback. Doch nach Jahren ohne neues Album wirkt der Superstar zunehmend isoliert. Vertraute beschreiben ihn als zurückgezogen und innerlich zerrissen.



Auf der Suche nach Orientierung wendet sich Jackson an einen Rabbi, der sein spiritueller Berater wird. In stundenlangen Tonaufnahmen sprechen die beiden über sein Leben und seine schwierige Kindheit. Viele dieser Aufnahmen wurden bislang nie veröffentlicht.



Die Tonbänder geben auch Aufschluss über Jacksons Beziehung zu dem krebskranken Jungen Gavin Arvizo. Jackson unterstützt die Familie finanziell, hilft bei den Behandlungskosten und lädt Gavin nach Neverland ein.

Eine Dokumentation mit Folgen

Als Jacksons Album "Invincible" kommerziell hinter den Erwartungen bleibt und sein Medikamentenkonsum zunimmt, lässt er den britischen Journalisten Martin Bashir in sein Leben. Eine folgenschwere Entscheidung: In der Dokumentation tritt Gavin an Jacksons Seite auf. Hand in Hand sprechen sie über ihre Freundschaft – und Jackson erklärt vor laufender Kamera, er teile sein Bett mit Gavin und anderen Kindern. Die Szene löst weltweit Empörung aus.



2005 muss sich Popstar Michael Jackson vor Gericht verantworten. Bislang unveröffentlichte Audioaufnahmen und Gespräche mit Wegbegleitern liefern neue Einblicke in den Missbrauchsprozess.