Vor dem Gerichtsgebäude feiert sich Jackson mit seinen Anhängern. Doch die Staatsanwaltschaft bleibt unbeirrt: Sie ist überzeugt, dass der Popstar über Jahre Jungen missbraucht hat – und will diesmal eine Verurteilung erreichen.

Der Frust der Ermittler

Rückblick ins Jahr 1993: Der Junge Jordan Chandler erhebt Vorwürfe gegen Michael Jackson. Ermittler gehen davon aus, dass auch er Opfer sexuellen Missbrauchs wurde. Eine frühere Hausangestellte sagt aus, sie habe Jackson dabei gesehen, wie er Jordan Chandler küsste – aus Angst habe sie jedoch geschwiegen und in einer eidesstattlichen Aussage gelogen.



Ermittler des LAPD berichten, wie sie weitere mögliche Opfer identifizierten, darunter Wade Robson. Doch Jackson engagiert einen umstrittenen Privatdetektiv, der einige der Jungen öffentlich auftreten lässt, um Jackson zu verteidigen. Am Ende wird der Fall mit einem millionenschweren Vergleich beigelegt – sehr zum Frust der Ermittler.

Ein "verkauftes" Kind?

Im Prozess um Gavin Arvizo rückt der Fall Jordan Chandler erneut in den Fokus. Der Richter lässt erstmals Beweise zu früheren Vorwürfen zu. Ehemalige Mitarbeiter Jacksons treten als Zeugen auf, werden jedoch von der Verteidigung diskreditiert. Als schließlich Jordans Mutter June aussagt, sie habe ihren Sohn an Jackson "verkauft", gerät der Prozess ins Wanken. Wie wird die Jury entscheiden?



2005 muss sich Popstar Michael Jackson vor Gericht verantworten. Bislang unveröffentlichte Audioaufnahmen und Gespräche mit Wegbegleitern liefern neue Einblicke in den Missbrauchsprozess.