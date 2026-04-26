Jacksons Umfeld setzt auf Schadensbegrenzung: Eine Gegendarstellung soll sein Image retten. Im Zentrum steht ein Interview mit Gavin Arvizo und seiner Familie.

Der zentrale Streitpunkt

Später wird dieses Interview zu einem zentralen Streitpunkt im Prozess. Die Staatsanwaltschaft behauptet, die Arvizos seien zu ihren Äußerungen gedrängt worden. Außerdem versucht Michael Jacksons Umfeld, die Familie abzuschirmen. Die Arvizos verbringen viel Zeit auf der Neverland Ranch.



Als Pläne entstehen, sie nach Brasilien zu schicken, gerät die Situation außer Kontrolle. Gavins Mutter behauptet, ihre Familie werde festgehalten. Kurz darauf verlässt sie Neverland mit ihren Kindern. Monate später der Paukenschlag: Bei der Polizei behauptet Gavin Arvizo, Jackson habe ihn zum Alkoholkonsum gedrängt und sexuell missbraucht.

Eine aggressive PR-Kampagne

Als sich der "King of Pop" schließlich den Behörden stellt, beginnt eine aggressive PR-Kampagne. Jackson erklärt, er sei in Gewahrsam verletzt worden. Sein Bruder Jermaine mobilisiert Unterstützer und bezeichnet die Festnahme als "modernen Lynchmord".



2005 muss sich Popstar Michael Jackson vor Gericht verantworten. Bislang unveröffentlichte Audioaufnahmen und Gespräche mit Wegbegleitern liefern neue Einblicke in den Missbrauchsprozess.