Die True-Crime-Doku beleuchtet den spektakulären Fall des Münchner Parkhausmordes nach aktuellen Erkenntnissen. Fachliche Expertise liefern unter anderem Verteidiger, Kriminalisten und Gerichtsreporte. Benedikt Toth kämpft bis heute für die Aufklärung des Falls.

Indizienprozess ohne Beweise: Falscher Täter?

Mai 2006: Charlotte Böhringer wird tot in ihrer Penthouse-Wohnung gefunden. Die Inhaberin des Isarparkhauses in München wird mit 24 Schlägen gegen den Kopf brutal ermordet. Der Fall sorgt landesweit für Aufsehen. Kurz darauf gerät ihr Neffe und Erbe Benedikt Toth unter Verdacht. Es folgt ein Indizienprozess. Zeugen, Beweise, eine Tatwaffe oder gar ein Geständnis gibt es nicht.



Das Urteil im Jahr 2008: lebenslange Haft, Mord aus Heimtücke und Habgier. Doch neue Beweise und widersprüchliche Spuren stellen das Urteil auf den Prüfstand. Mehrere Anträge zu Wiederaufnahmeverfahren folgen. Wird das Parkhausmord-Verfahren neu aufgerollt?



Experten, Juristen und Angehörige gehen den Geschehnissen auf den Grund. Im April 2023 wird Benedikt Toth aus der Haft entlassen, und er kämpft um seine Rehabilitierung. Saß der Verurteilte womöglich 17 Jahre unschuldig hinter Gittern? Die Indizien, die zu seiner Verurteilung führten, seien nicht stichhaltig.

Die Dokumentation rekonstruiert den Fall und geht der Frage nach: Warum wurde nicht nach anderen Verdächtigen ermittelt?