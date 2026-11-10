Tierische Superhelden - Meister der Kommunikation
- Neue Folge
- Natur
- Dokumentation
- informativ
- 2025
- ZDFinfo
Tanzen, pfeifen und vibrieren: Ob im Ozean, in der Luft oder unter der Erde, Tiere nutzen verblüffend komplexe Systeme, um Informationen auszutauschen und damit ihr Überleben zu sichern.
Verfügbar bis
Einzigartige Methoden der Kommunikation
Von Honigbienen-Pheromonen und Blattschneiderameisen-Schwingungen über das Jaulen der Präriehunde bis hin zu den Rufen der Raben. Jeder Kommunikator hat einzigartige Methoden entwickelt, um Botschaften zu übermitteln.