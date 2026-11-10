Tierische Superhelden - Meister der Tarnung
- Neue Folge
- Natur
- Dokumentation
- informativ
- 2025
- ZDFinfo
Manchmal hängt das Überleben in der Tierwelt eher von perfekter Täuschung als von Kraft oder Geschwindigkeit ab. Ziel ist, Feinden zu entgehen oder erfolgreich selbst zu jagen.
Verfügbar bis
Ausgefeilte Tricks, um zu überleben
Der Seedrache verändert sein Aussehen, um im Wasser unentdeckt zu bleiben. Stabheuschrecken ahmen Bäume und Zweige nach. Chamäleons verschwinden zwischen den Blättern, und Polarfüchse tauchen in der verschneiten Weite unter.