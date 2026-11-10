Dieser Wettlauf zwischen Räuber und Beute treibt die Evolution an. Wie tarnen sich Tiere? Durch Farbe, Muster oder Form können bestimmte Tiere nahezu in ihrer Umgebung verschwinden und so ihre Feinde oder ihre Beute täuschen.

Ausgefeilte Tricks, um zu überleben

Nur wenige Arten können sich in einen Lebensraum zurückziehen, in dem sie vor Fressfeinden sicher sind. Reptilien, Insekten, Fische und sogar fleischfressende Pflanzen nutzen ausgefeilte Tricks, um sich einen überlebenswichtigen Vorteil zu verschaffen.



Der Seedrache verändert sein Aussehen, um im Wasser unentdeckt zu bleiben. Stabheuschrecken ahmen Bäume und Zweige nach. Chamäleons verschwinden zwischen den Blättern, und Polarfüchse tauchen in der verschneiten Weite unter.

Anpassung und überlebenswichtige Fähigkeiten

Die Doku-Reihe zeigt die außergewöhnlichen Fähigkeiten, Sinne und Anpassungen von Tieren und erklärt, wie diese ihnen das Überleben in ihren Lebensräumen ermöglichen.