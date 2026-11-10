Tierische Superhelden
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Tierische Superhelden - Meister des Durchhaltens

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Meister des Durchhaltens

Höher, schneller, weiter: Diese tierischen Ausdauerchampions trotzen extremen Umgebungen, indem sie Höchstleistungen im Fliegen, Schwimmen, Laufen und ihrer Ernährung erbringen.

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Meister des Durchhaltens

Höher, schneller, weiter: Diese tierischen Ausdauerchampions trotzen extremen Umgebungen, indem sie Höchstleistungen im Fliegen, Schwimmen, Laufen und ihrer Ernährung erbringen.

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Zwei Gabelböcke stehen auf trockenem Grasland vor unscharfem Hintergrund.
Ausdauerhelden sind in allen Winkeln der Erde unterwegs und überleben selbst unter extremen Bedingungen. Ob in eisigen Meeren, trockenen Wüsten oder hoch über den Ozeanen: Einige Tiere meistern außergewöhnliche Herausforderungen.

Tierische Ausdauerchampions

Kaiserpinguine senken ihre Herzfrequenz für waghalsige Tieftauchgänge. Der Monarchfalter nutzt Fettreserven für die lange Reise in Überwinterungsgebiete. Gabelböcke sind mit gepolsterten Hufen und einem leistungsstarken Herz-Lungen-System ausgestattet, und der Albatros kann mithilfe spezieller Drüsen Meerwasser trinken.

Anpassung und überlebenswichtige Fähigkeiten

Die Doku-Reihe zeigt die außergewöhnlichen Fähigkeiten, Sinne und Anpassungen von Tieren und erklärt, wie diese ihnen das Überleben in ihren Lebensräumen ermöglichen.
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