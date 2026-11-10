Tierische Superhelden
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Tierische Superhelden - Meister des Kampfs

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Meister des Kampfs

Im Tierreich ist Angriff nicht immer die beste Verteidigung. Manche Arten setzen auf Panzer, Gifte oder Abschreckung und haben daraus hochwirksame Verteidigungssysteme entwickelt.

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Meister des Kampfs

Im Tierreich ist Angriff nicht immer die beste Verteidigung. Manche Arten setzen auf Panzer, Gifte oder Abschreckung und haben daraus hochwirksame Verteidigungssysteme entwickelt.

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Nahaufnahme eines kleinen Pfeilgiftfrosches mit gelb-schwarzem Muster auf einem Blatt.
Von mechanischen Schutzsystemen bis zu chemischen Abwehrstoffen: Die Natur kennt verblüffende Wege, sich gegen Fressfeinde zu behaupten und Risiken zu minimieren.

Verblüffende Verteidigungsmechanismen

Von undurchdringlichen Panzern bis hin zu messerscharfen Schuppen – diese Überlebenskünstler gehören zu den weltbesten Verteidigern:

Der Pangolin rollt sich zu einer undurchdringbaren Kugel mit scharfen Schuppen und schlagkräftigem Schwanz zusammen, während das Stachelschwein mit einer Abwehrhülle umgeben ist. Unterdessen sendet der Pfeilgiftfrosch eine tödliche Warnung an seine Feinde aus. Welche biologischen Prinzipien stecken hinter ihren Verteidigungsmechanismen?

Anpassung und überlebenswichtige Fähigkeiten

Die Doku-Reihe zeigt die außergewöhnlichen Fähigkeiten, Sinne und Anpassungen von Tieren und erklärt, wie diese ihnen das Überleben in ihren Lebensräumen ermöglichen.
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