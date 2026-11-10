Wo andere Organismen an ihre Grenzen stoßen, beginnen die Stärken dieser Spezialisten. Ihre Anpassungen reichen von cleveren Energiesparprogrammen bis zu außergewöhnlichen Schutzmechanismen, um selbst in lebensfeindlichsten Umgebungen zu überleben.

Erstaunlichsten Überlebensstrategien

Waldfrösche überstehen eisige Winter, indem sie große Teile ihres Körpers gefrieren lassen. Pompeji-Würmer leben an heißen Tiefseequellen, während Eisbären ihren Energiehaushalt flexibel an lange Hungerphasen anpassen. Ihre Überlebensstrategien gehören zu den erstaunlichsten Leistungen der Evolution.

Anpassung und überlebenswichtige Fähigkeiten

"Tierische Superhelden" ist eine Doku-Reihe, die die außergewöhnlichen Fähigkeiten, Sinne und Anpassungen von Tieren zeigt und erklärt, wie diese ihnen das Überleben in ihren Lebensräumen ermöglichen.