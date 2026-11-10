Tierische Superhelden
Neue Folge
ZDFinfo

Tierische Superhelden - Meister des Überlebens

Tierische Superhelden
Meister des Überlebens
Abspielen
Neue Folge
ZDFinfo
Tierische Superhelden
Meister des Überlebens

Selbst die lebensbedrohlichsten Orte der Welt werden von bestimmten Arten bewohnt. Tiere haben Wege gefunden, Kälte, Hitze, Hunger und giftige Umgebungen zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Verfügbar bis

Abspielen
Logo links: Tierische Superhelden
Meister des Überlebens

Selbst die lebensbedrohlichsten Orte der Welt werden von bestimmten Arten bewohnt. Tiere haben Wege gefunden, Kälte, Hitze, Hunger und giftige Umgebungen zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Abspielen

Verfügbar bis

Vier Yaks mit Sätteln stehen im Schnee an einem schneebedeckten Hang.
Wo andere Organismen an ihre Grenzen stoßen, beginnen die Stärken dieser Spezialisten. Ihre Anpassungen reichen von cleveren Energiesparprogrammen bis zu außergewöhnlichen Schutzmechanismen, um selbst in lebensfeindlichsten Umgebungen zu überleben.

Erstaunlichsten Überlebensstrategien

Waldfrösche überstehen eisige Winter, indem sie große Teile ihres Körpers gefrieren lassen. Pompeji-Würmer leben an heißen Tiefseequellen, während Eisbären ihren Energiehaushalt flexibel an lange Hungerphasen anpassen. Ihre Überlebensstrategien gehören zu den erstaunlichsten Leistungen der Evolution.

Anpassung und überlebenswichtige Fähigkeiten

"Tierische Superhelden" ist eine Doku-Reihe, die die außergewöhnlichen Fähigkeiten, Sinne und Anpassungen von Tieren zeigt und erklärt, wie diese ihnen das Überleben in ihren Lebensräumen ermöglichen.
Ähnliche Inhalte entdecken
Natur (Flora & Fauna)DokumentationerkenntnisreichUntertitelFSK 0Tierische Superhelden