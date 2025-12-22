Die junge Frau war 1970 verschwunden und gilt als mutmaßliches Opfer des

Zodiac-Killers. Doch zu Ziraouis Enttäuschung nimmt die kalifornische Polizei keine neuen Ermittlungen auf. Und nicht nur das: Nun gerät Ziraoui selbst unter Verdacht.

Das einträgliche Geschäft um den Zodiac-Killer

Die Amateurermittlerszene reagiert gereizt auf seine Enthüllungen. Während Ziraoui von seiner Deutung der verschlüsselten Botschaften überzeugt ist, bemühen sich führende Zodiac-Amateurermittler, seine Darstellung zu entkräften. Allerdings haben sie selbst viel zu verlieren, sollte er recht haben. Denn die Szene rund um den Zodiac-Killer ist längst zu einem einträglichen Geschäft geworden.



Doch Ziraouis Vermutungen bestätigen sich: Monate nach dessen Besuch bei der Polizei stellt sich anhand einer DNA-Analyse heraus, dass ein 1986 in der Sierra Nevada gefundener Schädel tatsächlich der von Donna Lass ist.



Fayçal Ziraoui versucht, eines der größten Rätsel der Kriminalgeschichte zu lösen: Wer ist der mysteriöse Zodiac-Killer, der Amerika Ende der 1960er-Jahre in Angst und Schrecken versetzte?