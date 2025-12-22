Diese Nachricht sorgt weltweit für Aufsehen – auch jenseits des Atlantiks, wo sich Fayçal Ziraoui, Absolvent einer Eliteuni, während der COVID-Pandemie im Lockdown langweilt. Als er erfährt, dass noch zwei weitere Codes zu knacken sind, ist sein Ehrgeiz geweckt.

Einer der bekanntesten Kriminalfälle der USA

Der mathematikbegeisterte Franzose taucht ein in die Geschichte und die Abgründe eines der bekanntesten Kriminalfälle der USA. Dazu schließt er sich der riesigen Online-Community der "Sleuths" an, in der sich unzählige Amateurermittler einen regelrechten Wettlauf um die Aufklärung der Identität des Zodiac-Killers liefern.



Jener Mann, der Ende der 1960er-Jahre die Bevölkerung San Franciscos in Angst und Schrecken versetzte, bis er eines Tages spurlos verschwand. Er soll für fünf Tote, zwei Schwerverletzte und unter anderem Bombendrohungen gegen Schulkinder verantwortlich sein. Dazu führte er ein makabres Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei und der Presse, die er mit zahlreichen Briefen und chiffrierten Texten bombardierte.

Wer ist der mysteriöse Zodiac-Killer?

Als Fayçal Ziraoui erfährt, dass auch das FBI noch immer in dem Fall ermittelt, versucht er auf eigene Faust, die letzten Codes zu entschlüsseln – einer davon soll den Namen des Verbrechers enthalten.



