Er setzt alles daran, eine lange, noch nicht entschlüsselte Botschaft zu entziffern. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass die Nachricht des Serienmörders Koordinaten beinhaltet. Ein schrecklicher Verdacht kommt auf: Führt der Text zu einer bislang unentdeckten Bombe?

Der Heilige Gral der Zodiac-Suche

Ein Blick zurück: 1970 droht der Zodiac-Killer mit einem Bombenanschlag auf einen Schulbus. Dazu kommt es zwar nicht, aber laut Fayçal Ziraoui verweisen die Koordinaten auf eine Stelle in der Nähe einer Schule am Lake Tahoe. An jenem See ist 1970 die Krankenschwester Donna Lass spurlos verschwunden. Dazu wird der Name des Sees auf einer Postkarte des Zodiac-Killers erwähnt.



Nach der Entzifferung des ersten Geheimtextes macht sich Fayçal Ziraoui an die Lösung des letzten Codes. Der sogenannte Code "Z 13" besteht aus nur 13 Symbolen und könnte die Identität des Mörders aufdecken – der Heilige Gral der Zodiac-Suche. Und tatsächlich stößt Fayçal Ziraoui auf einen Namen. Er ist von seinem Ergebnis überzeugt, doch als er es im Internet mit der Community der Zodiac-Jäger teilt, schlagen ihm Skepsis und Ablehnung entgegen.



Fayçal Ziraoui versucht, eines der größten Rätsel der Kriminalgeschichte zu lösen: Wer ist der mysteriöse Zodiac-Killer, der Amerika Ende der 1960er-Jahre in Angst und Schrecken versetzte?