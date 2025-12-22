Der Absolvent der Pariser Eliteuni glaubt, zwei entscheidende Codes sowie eine Postkarte des Killers geknackt zu haben. Um Beweise vor Ort zu finden, begibt er sich auf Spurensuche in die kalifornische Sierra Nevada zu einem Ort, der sich "Loch zur Hölle" nennt.

Im Kampf gegen Klapperschlangen und einen Serienkiller

Fayçal Ziraoui will den Hinterbliebenen der Opfer des Zodiac-Killers unbedingt Antworten zu ihren immer noch offenen Fragen geben. Dafür schreckt er selbst vor der gefährlichen Wildnis nicht zurück.

Rund um die Berge "Round Top" und "Little Round Top" schlägt er sich durch die wilde Landschaft und muss sich mit wilden Tieren wie Schwarzbären und Klapperschlangen auseinandersetzen. Auf Satellitenbildern meint er, auf der Spitze eines der Berge das unvergleichliche Zeichen des Zodiac-Killers gesehen zu haben. Wird es ihm gelingen, ein vor 50 Jahren verschwundenes Mädchen dort zu finden?



