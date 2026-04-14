Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit

Betroffene, Anwälte, Journalisten und Politiker schildern den mühsamen Kampf gegen ein Netzwerk aus Macht und Missbrauch, dessen Ausmaß sich mit der Veröffentlichung der "Epstein Files" immer weiter offenbart.

Die Dokumentation beleuchtet, wie der US-Multimillionär Epstein über Jahre ein Netzwerk aufbauen konnte, über das mutmaßlich eine Vielzahl von jungen Frauen, teils Teenager, missbraucht wurden. Zwei ehemalige Opfer erzählen, wie sie angeworben wurden und mit welchen Folgen sie über Jahre zu kämpfen hatten. Anwälte und Journalisten berichten von den Widerständen, Fortschritten und Rückschlägen bei der Aufklärung eines Falls, in den bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verwickelt sind – und dessen Aufarbeitung auch nach dem Tod Epsteins die Öffentlichkeit weit über die USA hinaus beschäftigt.



Zuletzt sorgt die Veröffentlichung der "Epstein Files" durch das US-Justizministerium, um die Kongressabgeordnete beider Parteien gerungen hatten, für neue Dynamik. Hatte US-Präsident Trump während seines Wahlkampfs noch für die Herausgabe plädiert, warf seine Zurückhaltung nach Amtsantritt Fragen nach einer eigenen Rolle im Fall Epstein auf und irritierte Teile seiner Basis. Wenngleich die Veröffentlichung bereits weitreichende Folgen hatte, sehen Insider noch Potenzial für weitere Enthüllungen.

Kamera - Cameron Schwarz