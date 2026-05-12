Ein Jahr später zieht die Doku eine erste Bilanz: Was hat diese Koalition erreicht? Wo ringt sie um ihren Kurs? Und gelingt es der selbst ernannten Arbeitskoalition ihre Versprechen einzulösen, oder ist sie häufiger mit internen Konflikten beschäftigt?

Im Mai 2025 unterzeichnen CDU, CSU und SPD ihren Koalitionsvertrag. Ein neuer politischer Geist soll entstehen – getragen von Reformwillen, Entschlossenheit und dem Versprechen, Deutschland stabil durch eine Phase anhaltender Krisen zu führen. CSU-Chef Markus Söder spricht gar von der "letzten Patrone der Demokratie". Doch der Aufbruch steht von Beginn an unter Druck: Die Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler markiert den Start einer Koalition mit historisch niedriger Zustimmung – und zugleich historisch hohem Anspruch.



Das erste Regierungsjahr bietet reichlich Konfliktstoff: die erbitterte Rentendebatte, Auseinandersetzungen über die Besetzung eines Richterpostens am Bundesverfassungsgericht, die wichtigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie zunehmende internationale Spannungen, die durch die Politik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump zusätzlich an Schärfe gewinnen.



Der Film begleitet zentrale Figuren der Regierung über viele Monate hinweg. Wie finden sie Kompromisse? Wo stoßen sie an politische, organisatorische oder persönliche Grenzen? Die Langzeitbeobachtung folgt ihnen durch Sitzungswochen und Krisentreffen, auf Reisen im In- und Ausland, bei Parteitagen, Wahlkämpfen und Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern. So entsteht ein unverstellter Blick auf das politische Handwerk in einer Zeit, in der jede Entscheidung unter besonderer Beobachtung steht – und die eigene Parteibasis jeden Schritt aufmerksam begleitet.



Begleitet werden Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil, Innenminister Alexander Dobrindt, der Vorsitzende der Unionsfraktion Jens Spahn, Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan sowie die Generalsekretäre Carsten Linnemann (CDU) und Tim Klüssendorf (SPD).



"Im Maschinenraum der Macht - Ein Jahr schwarz-rote Regierung" eröffnet einen authentischen Zugang zu einem politischen Jahr voller Wendungen, Konflikte und Belastungsproben – und zeichnet das vielschichtige Porträt einer Regierung, die unter dem Druck der Zeit zeigen muss, was sie zusammenhalten kann.

Stab

Kamera - Lars Seefeldt, Bernd Benthin, Ken Kabelitz