Die CDU regiert im Bund, verliert aber vielerorts an Rückhalt. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern begleitet die Doku Politiker, Strategen und Wahlkämpfer bei der Suche nach Antworten auf wachsende Unzufriedenheit und den Aufstieg der AfD.

Die CDU unter Friedrich Merz steht unter Druck. Trotz Regierungsverantwortung und eigener Reformvorhaben gelingt es der Partei gerade nicht, neues Vertrauen zu gewinnen. Hohe Spritpreise, wirtschaftliche Unsicherheit oder Debatten über Migration prägen die politische Stimmung. Für viele Beobachter befindet sich die Union längst in einem existenziellen Kampf um ihre Rolle als Volkspartei.



Besonders sichtbar wird diese Entwicklung in Ostdeutschland. Nach schweren Niederlagen der Union bei Landtagswahlen reklamiert die AfD für sich, die CDU als führende Volkspartei abgelöst zu haben. Der Film fragt, warum die Union trotz ihrer politischen Gestaltungsmacht an Zustimmung verliert und wie groß die Distanz zwischen Bundespolitik und gesellschaftlicher Stimmung inzwischen geworden ist.



Die Autoren Nico Schmolke, Steffen Haug und Denise Jacobs blicken dabei nicht nur in die Parteizentrale, sondern vor allem in die Länder. Im Mittelpunkt stehen Sachsen-Anhalt, wo der Wahlausgang zur Zäsur für die CDU wird, sowie Mecklenburg-Vorpommern.



Eingeordnet werden die Entwicklungen von Gesprächspartnern wie Armin Laschet (CDU), Stephan Weil (SPD) und Gregor Gysi (Die Linke). Sie analysieren den Zustand der Volksparteien, ihre schwindende Bindungskraft und die tiefgreifenden Veränderungen der politischen Landschaft.

Stab

Kamera - Felix Korfmann