ZDFzeit - Machtbeben: CDU im Abstiegskampf
- 22.09.2026
Die Doku zeigt, wie CDU-Politiker auf die AfD und aktuelle Wahlniederlagen reagieren. Sie blickt auf die Parteizentrale und einzelne Bundesländer, vor allem Sachsen Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.
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- 22.09.2026
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Die Doku zeigt, wie CDU-Politiker auf die AfD und aktuelle Wahlniederlagen reagieren. Sie blickt auf die Parteizentrale und einzelne Bundesländer, vor allem Sachsen Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.
Besonders sichtbar wird diese Entwicklung in Ostdeutschland. Nach schweren Niederlagen der Union bei Landtagswahlen reklamiert die AfD für sich, die CDU als führende Volkspartei abgelöst zu haben. Der Film fragt, warum die Union trotz ihrer politischen Gestaltungsmacht an Zustimmung verliert und wie groß die Distanz zwischen Bundespolitik und gesellschaftlicher Stimmung inzwischen geworden ist.
Die Autoren Nico Schmolke, Steffen Haug und Denise Jacobs blicken dabei nicht nur in die Parteizentrale, sondern vor allem in die Länder. Im Mittelpunkt stehen Sachsen-Anhalt, wo der Wahlausgang zur Zäsur für die CDU wird, sowie Mecklenburg-Vorpommern.
Eingeordnet werden die Entwicklungen von Gesprächspartnern wie Armin Laschet (CDU), Stephan Weil (SPD) und Gregor Gysi (Die Linke). Sie analysieren den Zustand der Volksparteien, ihre schwindende Bindungskraft und die tiefgreifenden Veränderungen der politischen Landschaft.
Stab
- Kamera - Felix Korfmann