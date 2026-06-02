Der Film begleitet Minderjährige in ihrem Alltag und zeigt ihre Erfahrungen mit expliziten Inhalten – ob gewollt oder ungewollt. Expertinnen und Experten ordnen die Auswirkungen ein und geben verständliche Orientierung.

"Generation Porno - Was unsere Kinder online sehen" erzählt die Geschichten junger Menschen – von ersten Kontakten mit pornografischen Inhalten bis hin zu den Folgen für Selbstbild, Beziehungen und Sexualität. Der Film verbindet persönliche Einblicke Jugendlicher mit wissenschaftlicher Perspektive.



Auch Eltern werden mit der neuen digitalen Realität konfrontiert: Die Lindlars erfahren erstmals, wie viele eindeutige Nachrichten ihre Tochter Paulina (16) über Tiktok und Instagram von unbekannten Erwachsenen bekommt, die sich mit ihrer Tochter treffen wollen – zum Entsetzen der Eltern. Ein pornosüchtiger Teenager berichtet, wie er der Sucht entrinnen konnte. Ein Cyber-Grooming-Opfer schildert, wie er in die Fänge eines Pädo-Kriminellen gekommen ist. Gleichzeitig zeigt die Serie, dass auch Kinder selbst Grenzen überschreiten – häufig ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein. "Kinder und Jugendliche glauben, im Netz wäre alles erlaubt", sagt Kriminalhauptkommissar Eric Dieden, "wir haben mittlerweile Straftäter, die acht Jahre alt sind."



So entsteht ein unmittelbares und emotionales Bild einer Generation zwischen digitaler Realität, sozialem Druck und fehlender Orientierung. Expertinnen wie Sexualtherapeutin Madita Oeming, Medienpädagogin Saskia Nakari und Social-Media-Coach Thomas Hillers zeigen Wege im Umgang mit diesen Herausforderungen auf. Den Autoren Hannah Hartwich und Marc Schlömer ist ein außergewöhnlicher Blick in die digitale Realität von jungen Menschen gelungen, der viele Erwachsene und vor allem Eltern alarmieren dürfte.