Selbstversuch: Ich habe 14 Tage MindDoc getestet

Depressionen, Angststörungen oder Burn Out - Dinah wagt den Psycho-App- Selbstversuch! Denn Therapieplätze sind gerade heiß begehrt: bis zu unfassbare 9 Monate wartet man in Deutschland durchschnittlich. Und das obwohl der Bedarf immer weiter steigt. Geht das nicht auch anders? Psychotherapie-Apps sind die Rettung! Oder? Das verspricht jedenfalls die Werbung oftmals: Schnell, online und kostenlos Psychotherapie. Dinah testet 14 Tage lang Deutschlands “führende App” im Bereich Psychotherapie MindDoc. Die gibt’s neben anderen Apps wie selfapy oder Mindshine aus dem Bereich Psychotherapie kostenlos im App Store zum Download. MindDoc ist zum Startzeitpunkt des Tests bereits ab 12 Jahren verfügbar, hat laut Herstellerangaben über 3 Millionen Downloads und taucht bei Schlagworten wie “Depression” oder “Psychotherapie” immer ganz oben im App Store auf. Sie wurde außerdem laut eigenen Angaben von Psycholog*innen entwickelt. Dinah findet heraus, was die App wirklich kann, ob sie überhaupt nach psychologischen Standards arbeitet - und natürlich was das Ganze kostet. Ihr habt das Gefühl, ihr braucht Hilfe? Ihr seid nicht allein!Krisentelefon DeutschlandTel.: 0800 / 11 10 111Tel.: 0800 / 11 10 222www.psychotherapiesuche.de