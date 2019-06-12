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Die Stasi und ihre Methoden - DDR - Geschichte

Die Staatssicherheit, kurz Stasi, sorgte in der DDR für Angst und Schrecken. Innerhalb weniger Jahrzehnte baute sie einen Überwachungsapparat auf, der bis in das intimste Privatleben der Bürger hineinreichte. Niemand konnte sich sicher fühlen, auch nicht vor Freunden oder Familienmitgliedern. Was war das für eine Institution, die die Menschen derart im Griff hatte? Und mit welchen Methoden arbeitete sie? Darum geht es in diesem Video.