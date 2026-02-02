Leon Windscheid steht am rechten Bildrand, stützt seinen Kopf auf seine linke Faust und blickt nachdenklich in die Kamera. Im Hintergrund erkennt man ein Kinderauge, das halb blau, halb braun gefärbt ist.
Brain Projects - Historische psychologische Experimente und Behandlungen
Brain Projects - Historische psychologische Experimente und Behandlungen - Schocktherapie gegen Rassismus?

Brain Projects - Historische psychologische Experimente und Behandlungen
Schocktherapie gegen Rassismus?
Brain Projects - Historische psychologische Experimente und Behandlungen
Schocktherapie gegen Rassismus?
  02.02.2026

1968 trennt die Lehrerin Jane Elliott ihre Schulklasse nach Augenfarben: Blau gegen Braun. In wenigen Minuten entstehen Macht, Ausgrenzung und Diskriminierung. Ein radikales Schul-Experiment.

Terra Xplore
Schocktherapie gegen Rassismus?

1968 trennt die Lehrerin Jane Elliott ihre Schulklasse nach Augenfarben: Blau gegen Braun. In wenigen Minuten entstehen Macht, Ausgrenzung und Diskriminierung. Ein radikales Schul-Experiment.

Rassismus im Klassenzimmer: Ein Unterricht wird zum Experiment gegen Diskriminierung. Eine Grundschullehrerin stellt die Frage, die bis heute gilt - können wir rassistische Denkmuster verlernen?

1968 trennt die Lehrerin Jane Elliott ihre Schulklasse nach Augenfarben: Blau gegen Braun. In wenigen Minuten entstehen Macht, Ausgrenzung und Diskriminierung. Psychologe Leon Windscheid zeigt, was uns dieses radikale Schul-Experiment bis heute lehrt.

Rassismus beginnt im Kindesalter

Das "Blue Eyes, Brown Eyes"-Experiment ist eines der bekanntesten Antirassismus-Experimente in der Schule. Jane Elliott wollte Rassismus, Vorurteile und Diskriminierung für Kinder erfahrbar machen - und löste eine Debatte über rassismuskritische Pädagogik aus. Leon Windscheid beleuchtet psychologische Mechanismen hinter Vorurteilen, wie den Ingroup-Outgroup-Bias oder den Stereotype Threat. Der Bildungsforscher Prof. Dr. Karim Fereidooni zeigt, wie tief Rassismus bereits im Denken von Kindern verankert ist - und welche rassismuskritischen Bildungsansätze helfen, Diskriminierung abzubauen und rassistische Denkmuster nachhaltig zu verlernen.

Terra Xplore - Brain Projects

Die Reihe "Terra Xplore - Brain Projects" beleuchtet weltberühmte Experimente, Diagnosen und Therapien. Zwischen Wissenschaft und Wahnsinn fragt Psychologe Dr. Leon Windscheid: Was können wir aus diesen Geschichten für unsere eigene Psyche lernen - und warum wirken manche Methoden bis heute nach?

