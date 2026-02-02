Rassismus im Klassenzimmer: Ein Unterricht wird zum Experiment gegen Diskriminierung. Eine Grundschullehrerin stellt die Frage, die bis heute gilt - können wir rassistische Denkmuster verlernen?

1968 trennt die Lehrerin Jane Elliott ihre Schulklasse nach Augenfarben: Blau gegen Braun. In wenigen Minuten entstehen Macht, Ausgrenzung und Diskriminierung. Psychologe Leon Windscheid zeigt, was uns dieses radikale Schul-Experiment bis heute lehrt.

Rassismus beginnt im Kindesalter

Das "Blue Eyes, Brown Eyes"-Experiment ist eines der bekanntesten Antirassismus-Experimente in der Schule. Jane Elliott wollte Rassismus, Vorurteile und Diskriminierung für Kinder erfahrbar machen - und löste eine Debatte über rassismuskritische Pädagogik aus. Leon Windscheid beleuchtet psychologische Mechanismen hinter Vorurteilen, wie den Ingroup-Outgroup-Bias oder den Stereotype Threat. Der Bildungsforscher Prof. Dr. Karim Fereidooni zeigt, wie tief Rassismus bereits im Denken von Kindern verankert ist - und welche rassismuskritischen Bildungsansätze helfen, Diskriminierung abzubauen und rassistische Denkmuster nachhaltig zu verlernen.

Terra Xplore - Brain Projects

Die Reihe "Terra Xplore - Brain Projects" beleuchtet weltberühmte Experimente, Diagnosen und Therapien. Zwischen Wissenschaft und Wahnsinn fragt Psychologe Dr. Leon Windscheid: Was können wir aus diesen Geschichten für unsere eigene Psyche lernen - und warum wirken manche Methoden bis heute nach?