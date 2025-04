Die Party des FC Bayern zur Rückkehr auf den Thron des deutschen Fußball-Meisters ist vertagt. Die Münchner erfüllten auf dem Weg dorthin und am Tag eines kurzen 500. Bundesligaspiels von Thomas Müller durch das 3:0 (2:0) gegen den FSV Mainz 05 ihre Titel-Pflicht. Der für den vorzeitigen Jubel notwendige Patzer des Noch-Meisters Bayer Leverkusen blieb aber aus.

Burkardt hat erste Chance für Mainz

In der 6. Minute mussten die Bayern das erste Mal zittern: FSV-Kapitän Jonathan Burkardt kontrollierte einen langen Ball sehenswert - und schoss freistehend aus sechs Metern über das Tor von Jonas Urbig. Die Münchner griffen ohne den unter der Woche erkrankten Thomas Müller in der Startelf zunächst ungestüm an. Erste Warnschüsse gaben Leroy Sané (11.) und Josip Stanisic (13.) ab.

Doch mehr ließen die Mainzer in der Anfangsphase nicht zu. Dann aber humpelte Anthony Caci vom Platz, der FSV war noch nicht bereit zu wechseln. Die Überzahl nutzte Sané eiskalt: Er behielt im Strafraum nach einer schönen Kombination die Übersicht und traf per Flachschuss (27.). Kurz darauf war es Michael Olise, der aus kurzer Distanz überlegt zum zweiten Treffer einschob (40.).

Dier macht für die Bayern alles klar

Ein von Urbig entschärfter Abschluss von Nadiem Amiri (56.) rüttelte den FCB nach der Pause wach. Sané setzte einen Heber an den Pfosten (62.). Der deutsche Rekordmeister verwaltete daraufhin den Vorsprung souverän. Eric Dier sorgte per Kopf für die endgültige Entscheidung.

Die Aufstellungen:

FC Bayern München: Urbig - Laimer, Dier, Kim (46. Boey), Stanisic - Kimmich, Pavlovic (84. Goretzka) - Olise, Sané (84. Müller) - Kane (88. Kusi-Asare), Gnabry (72. Coman)

Trainer: Vincent Kompany

1. FSV Mainz 05: Zentner - da Costa, Hanche-Olsen, Kohr - Caci (28. Veratschnig), Sano, Amiri, Mwene (74. Weiper) - Nebel (87. Widmer), J.-s. Lee (87. Nordin) - Burkardt (86. Sieb)

Trainer: Bo Henriksen

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)