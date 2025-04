Nach dem nächsten groben Fehler von Nationaltorwart Oliver Baumann droht die TSG 1899 Hoffenheim noch tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. Begünstigt durch den Patzer des 34 Jahre alten Keepers sowie nach mehr als einer Stunde Überzahlspiel hat RB Leipzig seinem Interimscoach Zsolt Löw - einst Profi bei den Kraichgauern - dafür ein siegreiches Heimdebüt beschert.

Leipzig anfangs mit Problemen

Was seine Spieler zu Beginn zeigten, konnte Zsolt Löw nicht zufriedenstellen. Das schnelle Umschaltspiel der Hoffenheimer stellte RB vor Probleme. Im Ballbesitz fand Leipzig kaum Lösungen. Die erste Chance durch Willi Orban (10.) war ein Zufallsprodukt, dem Kapitän war der Ball im Getümmel nach einer Ecke vor die Füße gefallen. Zu den Problemen im Kollektiv gesellten sich individuelle Aussetzer: Torhüter Peter Gulacsi spielte den Ball unbedrängt in die Füße von Bazoumana Touré, der an Tom Bischof weiterleitete. Bei dessen Treffer aus rund 25 Metern machte Gulacsi ebenfalls keine gute Figur.

Eine prompte Leipziger Reaktion blieb aus. Die Sachsen wirkten verunsichert und unkonzentriert - und wurden von der TSG ins Spiel zurückgebracht. Erst ließ Nationaltorhüter Oliver Baumann einen vermeintlich harmlosen Benjamin-Sesko-Kopfball ins eigene Tor abprallen. Dann sah Leo Östigard Rot. Hoffenheims Nackenschläge gaben Leipzig Rückenwind. RB hatte nun mehr Raum und Spielanteile, verlagerte das Geschehen vermehrt in die Hoffenheimer Hälfte und wurde mit der Führung belohnt.

Poulsen besorgt die Entscheidung

Leipzig drängte nach dem Seitenwechsel auf die Entscheidung und spielte sich vorübergehend am Hoffenheimer Strafraum fest. Viel zu selten ergaben sich daraus aber große Chancen. RB machte aus der Überzahl insgesamt zu wenig und geriet bei einem TSG-Konter in höchste Not (70.). Yussuf Poulsen sorgte dann für die Entscheidung.

Die Aufstellungen:

RB Leipzig: Gulácsi - Nedeljkovic (73. Klostermann), Orban, Lukeba, Raum - Baku (46. Gomis), Vermeeren (46. Baumgartner), Seiwald (73. Haidara), Xavi - Šeško, Openda (81. Poulsen)

Trainer: Zsolt Löw

TSG Hoffenheim: Baumann - Gendrey, Chaves (82. Jurasek), Östigard, Nsoki - Stach, Bischof - Touré (82. Hlozek), Kramaric (89. Tohumcu), Bülter (46. Akpoguma) - Tabakovic (76. Orban)

Trainer: Christian Ilzer

Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen)