Im stürmischen Mailand ist für Kapitän Thomas Müller und den FC Bayern München der Traum vom Heimfinale in der Champions League in nur drei Minuten durch einen Doppelschlag von Inter Mailand zerplatzt. Nach dem Tor von Harry Kane (52. Minute) sah es beim 2:2 (0:0) kurz so aus, als ob der deutsche Fußball-Rekordmeister im Giuseppe-Meazza-Stadion die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen könnte.