"So stolz": Braathen gewinnt Kugel für Brasilien

Mit einem Sieg im letzten Riesenslalom der Saison hat Lucas Pinheiro Braathen die Disziplinenwertung gewonnen - und damit die erste alpine Kristallkugel für Brasilien. Der gebürtige Norweger fährt seit letzter Saison für Brasilien und gewann bei Olympia bereits das erste Winter-Gold für das südamerikanische Land.

"Das ist mein Baby", sagte Pinheiro Braathen sichtlich ergriffen und mit der Trophäe auf dem Arm im ZDF-Interview. "Ich bin so stolz"

Im Finale in Hafjell profierte Braathen vom Ausfall des Dominators Marco Odermatt. Der Schweizer schied nach einem Fahrfehler bereits im ersten Durchgang aus. Braathen siegte und zog im Gesamtklassement dieser Disziplin noch an Odermatt vorbei.

Grammel mit bestem Karriereergebnis

Bester Deutscher in Hafjell war Anton Grammel, der als Tages-Siebter sein bestes Karriereresultat erzielte. Fabian Gratz fiel im zweiten Durchgang von vier auf zehn zurück, Jonas Stockinger wurde Elfter.

Pinheiro Braathen hat im Slalom am Mittwoch (ZDF live) noch eine weitere kleine Kristallkugel sichern. Sein Rückstand auf den führenden Norweger Atle Lie McGrath beträgt 41 Punkte.