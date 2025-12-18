Der norwegische Skirennläufer Aleksander Aamodt Kilde im ZDF-Interview
Wintersport - Saison 2025/26 - Kilde über Comeback und Risikobereitschaft

  18.12.2025

Norwegens Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde spricht mit ZDF-Experte Marco Büchel vor den Gröden-Rennen über sein Comeback nach seinem Sturz und über seine Risikobereitschaft.

