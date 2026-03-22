Der Start auf dem berühmten "Monsterbakken", der größten Skiflugschanze der Welt, hatte sich aufgrund des starken Windes am Sonntagnachmittag mehrmals verzögert, bereits die Qualifikation am Nachmittag war nach wenigen Athleten abgebrochen worden. Nach einiger insgesamt einstündigen Verschiebungen entschied die Jury schließlich, das abschließende Springen der vorletzten Station des Weltcup-Winters nicht durchzuführen.

Bereits am Vormittag war das Skifliegen der Frauen im zweiten Durchgang nach den ersten sieben Springerinnen abgebrochen worden.

Saisonfinale Skifliegen im ZDF

Das Saisonfinale im Skifliegen steigt im slowenischen Planica. Dort bestreiten die Männer am Freitag (ab 15 Uhr) und Sonntag (ab 10 Uhr) jeweils ein Einzelspringen, am Samstag steht ein Teamwettkampf an (ab 9.30 Uhr). Auf die Skifliegerinnen wartet zum Saisonabschluss noch ein letztes Einzel am Samstag (ab 15 Uhr). Alle Wettbewerbe live im ZDF.