Warwara Worontschichina am 09.03.26
Paralympics 2026
Neues Video
ZDF

Paralympics 2026 - Teilnahme Russlands lässt Ukraine verzweifeln

Paralympics 2026
Teilnahme Russlands lässt Ukraine verzweifeln
Abspielen
Neues Video
ZDF
Paralympics 2026
Teilnahme Russlands lässt Ukraine verzweifeln
  • 10.03.2026

Eine Siegerehrung mit russischer Hymne und Flagge lässt ukrainische Athletinnen und Athleten verzweifeln. In diesen Momenten verliert der Sport seine politische Unschuld.

Abspielen
Paralympics 2026
Teilnahme Russlands lässt Ukraine verzweifeln

Eine Siegerehrung mit russischer Hymne und Flagge lässt ukrainische Athletinnen und Athleten verzweifeln. In diesen Momenten verliert der Sport seine politische Unschuld.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreammotivierendParalympics 2026