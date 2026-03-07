Neues Video
Paralympics 2026 - Anna-Lena Forster: "Es war ne wilde Fahrt"
Anna-Lena Forster: "Es war ne wilde Fahrt"
- 07.03.2026
Monoskifahrerin Anna-Lena Forster gewinnt die erste Medaille für das deutsche Team bei den Paralympischen Winterspielen in Italien. Nach ihrem Gold-Triumph spricht sie im Interview.
Anna-Lena Forster: "Es war ne wilde Fahrt"
