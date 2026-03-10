Anna-Lena Forster am 10.03.26
Paralympics 2026
Paralympics 2026 - Anna-Lena Forster: "Ich bin happy mit dem Slalom"

Paralympics 2026
Anna-Lena Forster: "Ich bin happy mit dem Slalom"
Paralympics 2026
Anna-Lena Forster: "Ich bin happy mit dem Slalom"
  • 10.03.2026

Nach ihrer Silbermedaille in der Super-Kombination spricht Anna-Lena Forster im Interview über das Rennen, das Aus im Super-G und ihre Erleichterung über Rang zwei.

Paralympics 2026
Anna-Lena Forster: "Ich bin happy mit dem Slalom"

