Paralympics 2026 - Gonschinska: "Ein Start nach Maß"
Gonschinska: "Ein Start nach Maß"
- 07.03.2026
Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Behindertensportbunds Idriss Gonschinska spricht im Interview über den ersten Wettkampftag, die Ziele des DBS und über politisch aufgeladene Spiele.
Gonschinska: "Ein Start nach Maß"
- 07.03.2026
Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Behindertensportbunds Idriss Gonschinska spricht im Interview über den ersten Wettkampftag, die Ziele des DBS und über politisch aufgeladene Spiele.