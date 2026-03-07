DSB-Vorstandsvorsitzender Idriss Gonschinska im Interview
Paralympics 2026 - Gonschinska: "Ein Start nach Maß"

Gonschinska: "Ein Start nach Maß"
  07.03.2026

Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Behindertensportbunds Idriss Gonschinska spricht im Interview über den ersten Wettkampftag, die Ziele des DBS und über politisch aufgeladene Spiele.

