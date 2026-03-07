Para-Biathletin Leonie Walter im Interview
Paralympics 2026 - Para Biathlon: Der Erfolg trägt kurze Hosen

Para Biathlon: Der Erfolg trägt kurze Hosen
Para Biathlon: Der Erfolg trägt kurze Hosen
  • 07.03.2026

Die Para Biathleten Leonie Walter und Marco Maier gewinnen zum Auftakt der Paralympics in Italien Bronze. Maier verrät im Interview, was eine Nähmaschine mit dem Erfolg zu tun hat.

Para Biathlon: Der Erfolg trägt kurze Hosen

