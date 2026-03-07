ZDF
Paralympics 2026 - Erstes deutsches Gold: Siegerehrung mit Anna‑Lena Forster
Anna-Lena Forster beschert Team D einen Traumstart in die Paralympischen Winterspiele und gewinnt den Gold-Krimi in der Abfahrt. Die Siegerehrung mit Bergpanorama und Kaiserwetter in Cortina d'Ampezzo.
Anna-Lena Forster beschert Team D einen Traumstart in die Paralympischen Winterspiele und gewinnt den Gold-Krimi in der Abfahrt. Die Siegerehrung mit Bergpanorama und Kaiserwetter in Cortina d'Ampezzo.