Die deutsche Monoskibobfahrerin Anna-Lena Forster präsentiert jubelnd ihre Goldmedaille nach der Abfahrt im Para Ski Alpin.
Paralympics 2026
Paralympics 2026 - Erstes deutsches Gold: Siegerehrung mit Anna‑Lena Forster

Paralympics 2026
Erstes deutsches Gold: Siegerehrung mit Anna‑Lena Forster
Paralympics 2026
Erstes deutsches Gold: Siegerehrung mit Anna‑Lena Forster
  07.03.2026

Anna-Lena Forster beschert Team D einen Traumstart in die Paralympischen Winterspiele und gewinnt den Gold-Krimi in der Abfahrt. Die Siegerehrung mit Bergpanorama und Kaiserwetter in Cortina d'Ampezzo.

Paralympics 2026
Erstes deutsches Gold: Siegerehrung mit Anna‑Lena Forster

Anna-Lena Forster beschert Team D einen Traumstart in die Paralympischen Winterspiele und gewinnt den Gold-Krimi in der Abfahrt. Die Siegerehrung mit Bergpanorama und Kaiserwetter in Cortina d'Ampezzo.

