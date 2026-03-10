Live
Paralympics 2026 - Rollstuhlcurling: Mixed Double, Halbfinale, China - Lettland und Südkorea - USA
Rollstuhlcurling: Mixed Double, Halbfinale, China - Lettland und Südkorea - USA
Im Rollstuhlcurling Mixed Double stehen heute die Halbfinals im Konferenz-Livestream an. Es trifft der Vorrundenerste China auf Lettland (Vierter) sowie Südkorea auf die USA. Live-Kommentar: Sabrina Bramowski (ARD)
