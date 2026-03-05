Johanna Recktenwald
Paralympics: Zwischen Vorfreude und Politik

Paralympics: Zwischen Vorfreude und Politik
  • 05.03.2026

40 deutsche Athletinnen und Athleten werden an den Paralympics teilnehmen, mit guten Medaillenchancen. Höchst umstritten ist die Teilnahme von Athleten aus Russland und Belarus unter eigener Flagge.

