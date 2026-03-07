Neues Video
ZDF
Paralympics 2026 - Para-Expertin Schindler: Auftritt von Team D "irritierend"
Paralympics 2026
Para-Expertin Schindler: Auftritt von Team D "irritierend"
Neues Video
ZDF
Paralympics 2026
Para-Expertin Schindler: Auftritt von Team D "irritierend"
- 07.03.2026
ZDF-Paralympics-Expertin Denise Schindler zum "nicht ganz stimmigen" Auftritt des deutschen Teams bei der Eröffnungsfeier und dem Antreten russischer Athleten unter eigener Flagge.
Paralympics 2026
Para-Expertin Schindler: Auftritt von Team D "irritierend"
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- motivierend
- 07.03.2026
- ZDF
ZDF-Paralympics-Expertin Denise Schindler zum "nicht ganz stimmigen" Auftritt des deutschen Teams bei der Eröffnungsfeier und dem Antreten russischer Athleten unter eigener Flagge.