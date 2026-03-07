ZDF-Paralympics-Expertin Denise Schindler im Interview mit Florian Zschiedrich beim Wintersport- und Paralympics-Livestream.
Paralympics 2026 - Para-Expertin Schindler: Auftritt von Team D "irritierend"

  • 07.03.2026

ZDF-Paralympics-Expertin Denise Schindler zum "nicht ganz stimmigen" Auftritt des deutschen Teams bei der Eröffnungsfeier und dem Antreten russischer Athleten unter eigener Flagge.

ZDF-Paralympics-Expertin Denise Schindler zum "nicht ganz stimmigen" Auftritt des deutschen Teams bei der Eröffnungsfeier und dem Antreten russischer Athleten unter eigener Flagge.

