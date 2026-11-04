auslandsjournal - das Magazin - spezial: Midterms – Amerika hat gewählt
- 04.11.2026
Mit ihrem klaren Sieg bei den US-Zwischenwahlen erlangen die Demokraten in beiden Kongresskammern die Mehrheit. Wie kam es dazu und was heißt das für US-Präsident Trump und die Republikaner?
Verfügbar bis
- Neues Video
- Politik
- Magazin
- aufschlussreich
- 04.11.2026
- ZDF
Mit ihrem klaren Sieg bei den US-Zwischenwahlen erlangen die Demokraten in beiden Kongresskammern die Mehrheit. Wie kam es dazu und was heißt das für US-Präsident Trump und die Republikaner?
Verfügbar bis
So blicken die Amerikaner auf das Wahlergebnis
Ein Zimmer, kein Fenster, 1.500 Euro
Teurer leben in New York
Hart, härter, Trump
Amerikas umstrittene Abschiebungen
Georgia schreibt Geschichte
Erste Schwarze Gouverneurin der USA
Wenn der Arztbesuch arm macht
Amerikas krankes Gesundheitssystem
- Moderation - Shakuntala Banerjee