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spezial: Midterms – Amerika hat gewählt
  • UT
  • 04.11.2026

Mit ihrem klaren Sieg bei den US-Zwischenwahlen erlangen die Demokraten in beiden Kongresskammern die Mehrheit. Wie kam es dazu und was heißt das für US-Präsident Trump und die Republikaner?

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Mit ihrem klaren Sieg bei den US-Zwischenwahlen erlangen die Demokraten in beiden Kongresskammern die Mehrheit. Wie kam es dazu und was heißt das für US-Präsident Trump und die Republikaner?

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