Die Sendung vom 28. Mai 2025

Ölalarm am Badestrand

Umweltangst am Schwarzen Meer



Am Schwarzen Meer beginnt jetzt eigentlich die Badesaison – doch die Urlauber bleiben fern. Im Dezember kenterten hier zwei Tanker. Tonnen von Öl verschmutzen Russlands Küsten.

Im Schatten des Krieges

Polen vor der Stichwahl



Die Präsidentschaftswahl in Polen gilt als richtungsweisend für das EU-Land. Wahlkampfthema Nummer eins: Sicherheit – in der Angst vor Russland.

Zittern vor den Zöllen

Sorge in Chinas Weihnachtsstadt



Die USA und China haben ihren Handelsstreit vorerst entschärft und ihre Zölle vorübergehend deutlich gesenkt. Doch die Unsicherheit in Chinas Exportwirtschaft ist riesengroß.

Mit bloßer Faust

Englands brutale Boxkämpfe



Bare-Knuckle Fighting – eine umstrittene und besonders brutale Form des Boxens. Doch kann diese kontrollierte Gewalt die Kriminalität in Nordengland eindämmen?

Der Raffzahn im Weißen Haus

Wie korrupt ist Donald Trumps Familie



Ein Gala-Dinner für Investoren, ein Jumbojet-Geschenk aus Katar, ein eigener Online-Shop für Merchandise – Wie korrupt sind Donald Trump und seine Familie?