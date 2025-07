Moderation: Daniel Pontzen'

Redaktionsleitung: Ilka Brecht

Keine Entlastung beim Strom?

Wie schwarz-rot Vertrauen verspielt



Die Stromsteuer für alle senken – mit diesem Versprechen im Koalitionsvertrag ist die schwarz-rote Bundesregierung angetreten. Doch dafür sei momentan nicht genügend Geld da, heißt es. So soll Energie erst mal nur für Unternehmen billiger werden. Von Wortbruch und Wählertäuschung ist die Rede, und auch innerhalb der Koalition gibt es Kritik. Kommt die Strompreissenkung nun doch noch für private Verbraucher?



Schadstoffe im Campingbus

Hat VW Warnungen ignoriert?



Nach dem Abgasskandal versprach Volkswagen Besserung – und Transparenz. Doch jetzt dokumentieren interne Unterlagen: Der Konzern hatte Probleme mit hohen Schadstoffwerten im Innenraum von neuen Fahrzeugen. Kunden berichteten von Übelkeit am Steuer. Anstelle eines Rückrufs empfahl VW seinen Kunden, bei "Unwohlsein" anzuhalten und frische Luft zu schnappen.



Trotz Sanktionen gegen Russland

Westliche Bauteile in Drohnen



Beinahe täglich fliegen russische Drohnenschwärme tödliche Angriffe auf die Ukraine. Möglich ist das auch dank westlicher Technik: Denn trotz Sanktionen finden Halbleiter und Chips über einen Schattenmarkt ihren Weg in Moskaus Drohnen.



Mietwucher mit möblierten Wohnungen

Vermieter umgehen Mietpreisbremse



Immer mehr Vermieter bieten Wohnungen zu überhöhten Preisen an – indem sie den Wohnraum möbliert und "zum vorübergehenden Gebrauch" vermieten. Diese Form der Vermietung ermöglicht es, die Mietpreisbremse zu umgehen und deutlich höhere Mieten zu verlangen. Besonders dramatisch ist die Situation in Großstädten wie München und Berlin.



Die Bundesregierung hat das Problem erkannt und es sich laut Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, Missbrauch von möbliertem Wohnen und zeitlich begrenzter Vermietung in angespannten Wohnungsmärkten wirksam zu unterbinden.