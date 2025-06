Moderation: Daniel Pontzen

Redaktionsleitung: Ilka Brecht



Gastherme oder Wärmepumpe

Was bringt ein neues Heizungsgesetz?



Die neue Bundesregierung wird das Gebäudeenergiegesetz von Robert Habeck, auch als Heizungsgesetz bekannt, laut Koalitionsvertrag abschaffen - und das neue "technologieoffener, flexibler und einfacher" machen. Als erste Maßnahme will Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, CDU, das Verbot älterer Heizkessel aufheben. Ist das ein klares Signal für Hauseigentümer, länger auf fossile Brennstoffe zu setzen?



Operation "Rising Lion"

Wie Eskalation in Nahost verhindern?



Der israelische Angriff auf den Iran wirft viele Fragen auf: Hat sich die israelische Regierung mit der Operation "Rising Lion" tatsächlich über die Bedenken der USA hinweggesetzt? Immerhin hatte US-Präsident Donald Trump kurz vor dem Angriff noch erklärt, man sei einer Einigung im Streit um das iranische Atomprogramm sehr nah. Und wie reagiert die deutsche Bundesregierung? Im Gaza-Konflikt hat sie Israel dafür kritisiert, dass die militärischen Maßnahmen viel zu weit gehen. Wird sie den Angriff auf den Iran dagegen billigen?



An Israels Seite - trotz vieler Toten

Deutsche Staatsräson und Völkerrecht



Die Bilder von schwer verletzten und hungernden Kindern erschüttern und die Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen wächst: Der israelischen Armee werden massive Kriegsverbrechen vorgeworfen. Einige Juristen sehen sogar Indizien für Völkermord an den Palästinensern in Gaza. Doch die deutsche Regierung setzt weiterhin auf Dialog statt Druck – und auch Sanktionen oder die Einschränkung von Waffenlieferungen werden bisher nicht in Betracht gezogen. Macht sich Deutschland mitverantwortlich für Völkerrechtsverletzungen?