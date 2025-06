frontal vom 3. Juni 2025

Moderation und Redaktionsleitung: Ilka Brecht

Marsalek und die Spione

Mordpläne des Kreml



In London wurde vor Kurzem ein Spionagering verurteilt. Die Richter stellten fest: Die Agenten wurden vom ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek von Moskau aus angeleitet und geführt. "frontal" und "SPIEGEL" konnten Ermittlungsakten und Tausende Chats auswerten – darin Spionage- und Mordpläne im Auftrag des Kreml.



Milliarden für Corona-Masken

Kein Ende der Steuerverschwendung



Während der Coronapandemie hatte das Bundesministerium für Gesundheit, kurz BMG, knapp sechs Milliarden Schutzmasken beschafft – nur ein Drittel davon wurde überhaupt verteilt, ein Großteil ist inzwischen vernichtet.



Die massive Überbeschaffung sowie Verträge mit ausgewählten Unternehmen werfen Fragen auf, die bis heute unbeantwortet bleiben. Zudem drohen dem Bund weitere Milliardenzahlungen, denn etwa 100 Maskenlieferanten gehen aktuell gerichtlich gegen das BMG vor – der Vorwurf: Vertragsbruch. Bereits fünf dieser Klagen hat das Ministerium in höchster Instanz verloren.



Krankenkassen in Not

Zu wenig Geld trotz höherer Beiträge



Den gesetzlichen Krankenversicherungen könnten laut Expertengremium im Jahr 2025 eine Finanzierungslücke von 47 Milliarden Euro entstehen – so hoch wie noch nie.

Dabei bezahlen die Beitragszahler nicht nur für Ärzte und Medizin, sondern auch sogenannte versicherungsfremde Leistungen, etwa die Mitversicherung von Familienmitgliedern oder Beiträge der Bürgergeldempfänger. Kritiker sagen: Das sei Aufgabe des Staates und müsse aus Steuereinnahmen bezahlt werden. Versicherte empfinden das als ungerecht und klagen dagegen.