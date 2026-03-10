frontal vom 10. März 2026

Überlastete Kommunen

Dem Sozialbetrug auf der Spur



Kommunen schlagen Alarm: Sie sehen sich zunehmend mit möglichem Missbrauch von Sozialleistungen konfrontiert. Im Fokus stehen Strukturen, die EU-Bürger aus Osteuropa nach Deutschland locken. Hier leben viele dann unter prekären Bedingungen in überfüllten Wohnungen – oft zu überhöhten Mieten.



Gleichzeitig wächst der Druck auf Behörden, weil einzelne Fälle von Bürgergeld-, Kindergeld- oder Krankengeldbezug den Verdacht auf organisierten Betrug verstärken. Kommunen fordern deshalb strengere Regeln und mehr Möglichkeiten, Missbrauch zu verhindern.



Irankrieg und Ölpreisschock

Tankrabatt als teures Wahlgeschenk?



Seit Beginn des Irankriegs ist der Ölpreis deutlich gestiegen. Die Folge: Auch die Spritpreise an der Tankstelle explodieren. Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen fordern deshalb einige Politiker eine Neuauflage des Tankrabatts.



Der Druck auf die Bundesregierung wächst. Doch Ökonomen warnen: Ein Tankrabatt zur Abfederung der höheren Spritpreise wäre ein teurer Fehler und würde falsche Anreize setzen.



Bandenkrieg in Berlin eskaliert

Kampf gegen Organisierte Kriminalität



Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Banden sorgen in Berlin zunehmend für Verunsicherung und Angst. Hintergrund sind Machtkämpfe um Reviere im Drogenhandel sowie Schutzgelderpressung, mit denen vor allem Geschäftsleute eingeschüchtert werden sollen.



Bewaffnete Gruppen tragen ihre Konflikte immer häufiger offen auf der Straße aus – mit Schüssen auf Menschen, Fahrzeuge und Gebäude oder Angriffen auf Lokale. Ermittler sprechen inzwischen von einer neuen Dimension der Bedrohung durch international vernetzte Strukturen der organisierten Kriminalität. "frontal" geht auf Spurensuche.



Betrug mit Agrarsubventionen

Missbrauch von EU-Millionen



Immer wieder kommt es in Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu Betrug mit Agrarsubventionen. Schätzungen zufolge werden jährlich bis zu 45 Millionen Euro an EU-Agrarhilfen missbräuchlich bezogen. Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft zeigen zudem, dass in manchen Fällen auch nationale Behörden oder staatliche Stellen eine Rolle spielen.