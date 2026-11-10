frontal vom 10. November 2026

Im Visier russischer Agenten

Deutsche Rüstungsmanager bedroht



Spionage, Sabotage und Einschüchterung: Russische Operationen und Agenten setzen Europas Rüstungsindustrie zunehmend unter Druck. "frontal" trifft den Chef eines Start-ups, der untergetaucht ist und nach Ausspähungen einen Anschlag befürchtet. Außerdem berichtet ein mutmaßlicher Wegwerfagent, wie er einen Drohnenhersteller einschüchtern sollte.



Wirecard-Prozess vor Abschluss

Lehren aus dem Wirtschaftsskandal



Sechs Jahre nach dem Wirecard-Skandal geht der Strafprozess gegen den ehemaligen Vorstandschef Markus Braun in die Schlussphase. Während sich der frühere Wirecard-Manager vor Gericht verantworten muss, ist sein Vorstandskollege Jan Marsalek weiterhin auf der Flucht. Doch wie viel Wahrheit kann dieser Prozess noch ans Licht bringen?



Wie sich die AfD selbst bekriegt

Schlammschlacht in NRW



Im Schatten ihres Umfragehöhenflugs führt die AfD im größten Landesverband Nordrhein-Westfalen einen erbitterten Macht- und Lagerkampf. Ausgerechnet in jener Partei, die Recht und Ordnung sowie ein "Deutschland, aber normal" verspricht, gehören Beleidigungen, persönliche Verletzungen und juristische Auseinandersetzungen zum politischen Alltag – und sind längst das neue Normal der AfD.



Nach Massenansturm auf Ceuta

Die Folgen für Europas Asylpolitik



Die Massenflucht nach Ceuta im Sommer 2026 sorgt für Spannungen zwischen Spanien, Marokko und der Europäischen Union. Der Verdacht: Marokko könnte die Migration gezielt als politisches Druckmittel eingesetzt haben. Belegen lässt sich eine solche Einflussnahme bislang nicht. Dennoch verschärft Europa den Kurs in der Migrationspolitik und baut den Schutz seiner Außengrenzen weiter aus.

Stab