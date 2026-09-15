frontal vom 15. September 2026

Steuerbetrug in der Gastronomie

"Cash only"



Wer kennt es nicht: das Schild an der Restauranttür – "Keine Kartenzahlung möglich". Was für Gäste vor allem lästig ist, kann für die Finanzbehörden ein Hinweis auf ein Problem sein: Wo viel mit Bargeld bezahlt wird, können Umsätze leichter verschwiegen werden. Manipulierte Kassensysteme können dazu genutzt werden, Einnahmen nicht zu erfassen und so Steuern zu hinterziehen.



Seit 2020 soll die sogenannte Bonpflicht solche Manipulationen erschweren. Doch die Kontrollen bleiben vielerorts rar. Dem Staat entgehen dadurch vermutlich erhebliche Einnahmen. Schätzungen gehen von Steuerausfällen in zweistelliger Milliardenhöhe aus.



Milliardenhilfen für die Ukraine

Fehlt das Geld an anderer Stelle?



Sowohl das BSW als auch die AfD lehnen wesentliche deutsche Ukraine-Hilfen, insbesondere die militärische Unterstützung, ab. Sie argumentieren unter anderem, dass die Milliarden für die Ukraine an anderer Stelle in Deutschland fehlen. Im Berliner Wahlkampf etwa kritisiert BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht, die Bundesregierung verpulvere "Milliarden und Abermilliarden" für die Ukraine, während bei der Rente gekürzt werde.



"frontal" fragt: Belasten die Ukraine-Hilfen tatsächlich den Wohlstand in Deutschland – oder profitiert umgekehrt auch die Wirtschaft davon? Und: Was würde es für die Ukraine bedeuten, sollte Deutschland seine Milliardenhilfen einstellen.



Fußgänger in Gefahr

Wie Tempo 30 Leben retten kann



Fußgänger gehören in Deutschland zu den besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Immer wieder werden sie bei Verkehrsunfällen mit Autos schwer verletzt oder getötet. Mehr Schutz gibt es vielerorts trotzdem nicht. "frontal" fragt: Warum ist das so – und was lässt sich vom Vorbild Finnland lernen?

Moderation - Ilka Brecht