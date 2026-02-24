Vetternwirtschaft in der AfD?

Posten für die Familie



Mehrere Abgeordnete der AfD beschäftigen Familienangehörige ihrer Parteifreunde. Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt stellten gar eine halbe Fußballmannschaft an.



"frontal" berichtet über gescheiterte Selbstansprüche und Überkreuzanstellungen – und fragt: Gibt es Vetternwirtschaft in der AfD?



Blick hinter Putins Fassade

Was denken die Menschen in Russland?



Wie denken die Menschen in Russland über den Angriffskrieg ihres Landes in der Ukraine? Informationen aus Russland zu bekommen, ist schwer: Messenger und Kommunikationskanäle werden abgeschaltet, die Propagandamaschine läuft.



"frontal" hat dennoch Einblicke bekommen: Viele Russen haben Angst vor Repressionen und sagen nur anonym, was sie denken. Denn es drohen Strafen. Ansonsten überwiegen Apathie und Perspektivlosigkeit – und ein Wunsch: den Krieg so schnell wie möglich zu beenden.



Vier Jahre Ukrainekrieg

Zwischen Drohnen und Trümmern



Vier Jahre nach der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 hat sich der Krieg verändert – er wird zunehmend aus der Luft geführt. Drohnen jagen über Städte und Dörfer, greifen tief im Hinterland an und machen selbst vermeintlich sichere Orte zu Zielscheiben. Alltag, Flucht und Überleben sind gefährlicher geworden, klassische Fronten existieren kaum noch. Es ist der Beginn einer neuen Ära von Kriegsführung.



Freiwillig im Ukrainekrieg

Tod eines Deutschen wirft Fragen auf



Unter dem Kampfnamen "Odin" zog er freiwillig in den Krieg: Der ehemalige Bundeswehrsoldat Michael P. war überzeugt, auf den Einsatz in der Ukraine vorbereitet zu sein. Doch der Krieg brachte den Deutschen physisch und psychisch an seine Grenzen – und endete tödlich.



Von Michaels Tod erfährt sein älterer Bruder im Februar 2025 aus der "frontal"-Berichterstattung. Im Internet stößt er auf widersprüchliche Angaben. War es wirklich Suizid? In der Ukraine hofft er, Antworten auf seine Fragen zu finden.