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Mit den Themen: Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt – Wie die AfD Sachsen-Anhalt umbauen will | Die CDU zwischen Duldung und Brandmauer | Sanktionierte Möbel aus Belarus in Deutschland?

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frontal vom 25. August 2026: Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Mit den Themen: Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt – Wie die AfD Sachsen-Anhalt umbauen will | Die CDU zwischen Duldung und Brandmauer | Sanktionierte Möbel aus Belarus in Deutschland?

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Moderation und Redaktionsleitung: Ilka Brecht
AfD-Pläne für Sachsen-Anhalt
Welche Folgen hätte ein Machtwechsel?

Seit Monaten polarisiert das sogenannte Regierungsprogramm der AfD für Sachsen-Anhalt. Kurz vor der Landtagswahl überprüft "frontal" drei besonders umstrittene Vorhaben – und fragt, welche Folgen die Pläne für diejenigen hätten, um die es geht: Pflegekräfte aus dem Ausland, Kulturschaffende sowie Schüler und Lehrkräfte.

CDU zwischen Duldung und Brandmauer
Weder mit der Linken noch mit der AfD

Umfragewerte im Sinkflug, Brandmauer zur AfD nach rechts und nach links der Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei – kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sind die Koalitionsmöglichkeiten der CDU begrenzt. Würden die Christdemokraten im Zweifel auf eine Tolerierung durch die Linkspartei setzen, um eine AfD-Regierung zu verhindern? Diese Frage sorgt für Zündstoff – auch über die Landesgrenze hinaus.

Möbel aus Belarus in Deutschland?
Trotz Sanktionen und Zwangsarbeit

Möbel aus Belarus dürfen in Deutschland eigentlich nicht angeboten werden. Denn sie gehören zu den Waren aus dem Land, für die in der EU strenge Sanktionen gelten. Doch offenbar gelangen Möbel trotzdem auf den europäischen Markt – über verschlungene Lieferketten und andere Länder. Gleichzeitig stehen Hersteller im Verdacht, politische Gefangene zur Arbeit gezwungen zu haben.

"frontal" begibt sich auf Spurensuche quer durch Europa: Wie kommen die Möbel trotz Sanktionen nach Deutschland? Und was hat das Geschäft mit Zwangsarbeit in den Gefängnissen des Lukaschenko-Regimes zu tun?
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