frontal vom 26. Mai 2026

Mit den Themen: Ausgeraubt auf dem Heimweg – Wie junge Täter brutal zuschlagen | Wenn Doping zur Regel wird – Was steckt hinter den Enhanced Games? | Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern
Moderation: Daniel Pontzen
Redaktionsleitung: Ilka Brecht
Ausgeraubt auf dem Heimweg
Wie junge Täter brutal zuschlagen
Immer häufiger geraten Menschen auf dem Heimweg ins Visier junger Täter, die ihre Opfer gezielt ausspähen, verfolgen und brutal angreifen. Im Fokus stehen dabei auch junge syrische Tätergruppen – und die Frage, warum insbesondere Jugendgewalt und Straßenkriminalität zunehmen.
"frontal" spricht mit Polizei und Experten über Täterstrukturen, Hintergründe und die Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden.
Wenn Doping zur Regel wird
Was steckt hinter den Enhanced Games?
Wenn Doping zur Regel wird: Ende Mai 2026 haben in Las Vegas die Enhanced Games stattgefunden – ein umstrittenes Sportevent, bei dem leistungssteigernde Mittel ausdrücklich erlaubt sind. Ehemalige Spitzensportler traten an, um Weltrekorde zu brechen und Preisgelder in Millionenhöhe zu gewinnen.
Hinter dem Projekt stehen prominente Tech-Investoren wie Peter Thiel und Christian Angermayer. Die Enhanced Games werfen eine grundsätzliche Frage auf: Wie weit darf menschliche Optimierung gehen?
"frontal" begleitet den ehemaligen Olympiateilnehmer Marius Kusch aus Deutschland auf seinem Weg in eine neue Welt des Leistungssports.
Laut und dreckig
Abgasskandal bei Motorrädern
Autorisierte Händler des europäischen Motorradherstellers KTM bieten illegale Motorräder mit Straßenzulassung zum Verkauf an. Das ergeben verdeckte Recherchen. KTM bestreitet das.
- Moderation - Daniel Pontzen