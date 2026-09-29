frontal vom 29. September 2026

Profit auf Kosten der Patienten?
Augenoperationen für ein Leben ohne Brille: Was als medizinischer Fortschritt klingt, kann für Patienten mit Risiken und Komplikationen verbunden sein. Zugleich drängen Finanzinvestoren zunehmend in die Augenheilkunde. Wie groß ist der Einfluss wirtschaftlicher Interessen auf die Behandlung – und können Patienten sicher sein, dass eine Operation medizinisch wirklich notwendig ist?
KI außer Kontrolle
Wie groß ist die Gefahr?
KI-Systeme, die außer Kontrolle geraten: Immer wieder sorgen neue sicherheitsrelevante Vorfälle für Schlagzeilen. Wie gefährlich ist die Lage tatsächlich – und was kann auch Europa tun, um sich zu schützen?
Frauen in der Teilzeitfalle
Warum das Ehegattensplitting bleibt
Die Deutschen sollen mehr arbeiten, fordert Bundeskanzler Friedrich Merz. Doch tut seine Regierung genug gegen Fehlanreize, die es insbesondere für Frauen unattraktiv machen, ihre Arbeitszeit auszuweiten? "frontal" schaut genauer hin – und nimmt eine zentrale Stellschraube in den Blick: das Ehegattensplitting.
Verschleppte ukrainische Kinder
Auf den Spuren der Vermissten
Tausende ukrainische Kinder werden seit Beginn des russischen Angriffskriegs vermisst. Datenanalysten aus mehreren europäischen Ländern suchen nach ihren Spuren – in Russland, den besetzten Gebieten der Ukraine und auch in der EU. Wie werden die Kinder aufgespürt, was geschieht mit ihnen in sogenannten Umerziehungslagern – und welche Rolle spielt Europa bei ihrer Rückkehr?
Redaktionsleitung: Ilka Brecht
- Moderation - Ilka Brecht