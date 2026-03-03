frontal vom 3. März 2026

Moderation und Leitung: Ilka Brecht



Angriff auf den Iran

Fällt das Regime?



Der Tod des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Chamenei sowie die anhaltenden Luftangriffe der USA und Israels haben das Machtgefüge in Teheran erschüttert und eine neue Eskalationsstufe im Nahen Osten ausgelöst. Auch in Deutschland wächst die Sorge vor einer weiteren Zuspitzung der Lage und möglichen Gefahren für die eigene Bevölkerung.



Proteste im Iran

Wie das Regime seine Bürger überwacht



Für die brutale Verfolgung seiner Bürger bedient sich Irans Regierung leistungsfähiger Software zur Gesichtserkennung aus Russland. Das offenbart ein Datenleak, auf das "frontal", "Forbidden Stories", "Der Spiegel" und "Le Monde" gestoßen sind.



Wahlkampf und Wirtschaftskrise

Duell in schwierigen Zeiten



Ein überraschend knappes Rennen zeichnet sich ab: In Baden-Württemberg kämpfen Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) und Manuel Hagel (CDU) um das Amt des Ministerpräsidenten. Das Top-Thema: die Wirtschaft. Denn das einstige "Industrieländle" steckt tief in der Krise: Mittelständische Unternehmen schließen, Beschäftigte verlieren ihre Arbeitsplätze, und Experten warnen vor einer drohenden Deindustrialisierung. Der Wohlstand gerät ins Wanken. Und davon profitieren im Südwesten auch die politischen Ränder – AfD und Die Linke.



Die Epstein-Akten und die Politik

Spuren führen auch nach Deutschland



Seit Monaten recherchiert "frontal" gemeinsam mit Partnern zu Jeffrey Epstein. Das Gesamtbild entsteht aus vielen einzelnen Geschichten: Die zweier Schwestern aus Hamburg erzählt von Epsteins perfiden Werbetricks, die der Deutschen Bank offenbart den Zwiespalt zwischen Rufrisiko und Profiten, und die eines KI-Forschers sowie Wissenschaftsmäzens zeigt Epstein als "Super-Connector" – ebenso wie die späte Reue jener, die sich auf ihn einließen.



Ist all das Anlass für staatsanwaltschaftliche Ermittlungen – wie in anderen Ländern und wie von den Grünen gefordert? Eines scheint klar: Wo Aufklärung versagt, gedeihen Verschwörungstheorien.



Interne Vorwürfe erschüttern die AfD

Korruption und Vetternwirtschaft?



Politiker der AfD sollen Familienangehörige ihrer Parteikollegen und Freunde mit Posten versorgt haben. Zugleich prangern sie selbst aber immer wieder Vetternwirtschaft in anderen Parteien an.



"frontal"-Recherchen zeigen ein weitverzweigtes Netzwerk gegenseitiger Anstellungen. In internen Brandbriefen ist sogar von einem "korrupten System", "mafiösen Strukturen" und einer "mutmaßlichen Veruntreuung " die Rede.

Moderation - Ilka Brecht